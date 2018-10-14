Экс-министр Саратова получала материальную помощь из бюджета‍

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова получала ежегодную матпомощь от государства. Ей полагалась выплата денежного вознаграждения в двукратном размере.

Об этом сообщает «ФАН». Отмечается, что информация о выплатах была предоставлена в прошлом году пресс-службой саратовского губернатора в ответ на официальный запрос местного издания.

Благодаря закону Саратовской области №44, члены правительства получали такую материальную помощь, помимо своих зарплат, в 2013, 2014, 2016 годах, а также в 2017-м.

Для министра эта сумма составляет 100 тысяч рублей. Исходя из того, что выплата производилась в двукратном размере, Соколова получала 200 тысяч в год "бонусом" к своей зарплате.

Напомним, как ранее сообщали АН, экс-министр труда получала зарплату в размере 191 тысяча рублей. В декларации чиновницы указано, что в 2017 году ее доход составил 2.3 миллиона рублей.