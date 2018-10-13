Певица принесла извинения за съемки клипа на МКАДе

Певица Оксана Яковлева, выступающая под псевдонимом Yaxana, принесла извинения за доставленные при съемках ее клипа неудобства. Как заявил представитель певицы, ее уже оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ночь перед судом женщина провела в камере, при этом Оксана ожидает ребенка.

Как рассказал РИА Новости представитель певицы, журналисты публиковали информацию о растянувшейся на километры пробке, в которую попали машины скорой помощи и пожарные, но "никаких скорых и пожарных не было". По его словам, съемки заняли минуты три. Две машины остановились с включенными "аварийками", потому что водителям показалось, что одна другую зацепила. В этот момент оператор стал снимать девушек, которые решили "размяться" по всей видимости.

Ранее сообщалось, что суд наказал певицу, перекрывшую Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) для съёмок клипа.