В РПЦ пообещали жесткий ответ на решение Константинополя
13 октября 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Синод Русской православной церкви даст «адекватный и жесткий ответ» на последние решения Синода Константинопольского патриархата по Украине.
Синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария. Кроме того, в Константинопольском патриархате заявили о своем желании вернуть Киевскую митрополию под свою юрисдикцию.
Что решит Синод РПЦ - будет известно после заседания 15 октября, передает РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Состоялся обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине.
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