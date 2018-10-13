В РПЦ пообещали жесткий ответ на решение Константинополя

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Синод Русской православной церкви даст «адекватный и жесткий ответ» на последние решения Синода Константинопольского патриархата по Украине. РПЦ прекратит молиться за патриарха Константинопольского

Синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы неканонической церкви на Украине Филарета и митрополита Макария. Кроме того, в Константинопольском патриархате заявили о своем желании вернуть Киевскую митрополию под свою юрисдикцию.

Что решит Синод РПЦ - будет известно после заседания 15 октября, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Состоялся обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине.