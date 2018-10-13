Видео, как Татьяна Навка танцует на юбилее братьев Верников

В четверг, 11 октября 2018 года, братья-близнецы Игорь и Вадим Верники отметили юбилей, им исполнилось 55 лет. Ольга Слуцкер на своей странице в Instagram выложила видео с праздника.

На нем можно увидеть, как Татьяна Навка задорно танцует. Известная фигуристка кружится в приталенном платье розового цвета. Но, похоже, она стесняется танцевать на камеру.

Как отметила в подписи к видео Ольга Слуцкер, за 20 лет дружбы, она испытывала только чувства любви, радости от общения, гордости за то,что они друзья.

Вадим Верник ответил Ольге в комментариях: "Олечка, спасибо огромное!!! Наша дружба проверена временем, и это главное!!!"