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Видео, как Татьяна Навка танцует на юбилее братьев Верников
13 октября 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 11 октября 2018 года, братья-близнецы Игорь и Вадим Верники отметили юбилей, им исполнилось 55 лет. Ольга Слуцкер на своей странице в Instagram выложила видео с праздника.
На нем можно увидеть, как Татьяна Навка задорно танцует. Известная фигуристка кружится в приталенном платье розового цвета. Но, похоже, она стесняется танцевать на камеру.
Как отметила в подписи к видео Ольга Слуцкер, за 20 лет дружбы, она испытывала только чувства любви, радости от общения, гордости за то,что они друзья.
Вадим Верник ответил Ольге в комментариях: "Олечка, спасибо огромное!!! Наша дружба проверена временем, и это главное!!!"
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