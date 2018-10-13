Юристы предположили, какая участь ждет Кокорина и Мамаева в СИЗО

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, столь бурно отметившим десятилетие дружбы, грозит реальный срок по делу о хулиганстве. В СИЗО их могут ждать бомжи, наркоманы и пьяницы, для которых спортсмены станут источником дохода.

Такое заявление сделали в Общественной палате Москвы. Там высказали предположение, что Кокорин и Мамаев могли вообще не встречаться с лицами этой категории в реальной жизни.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания футболистов. Соседом Кокорина стал подозреваемый за неуплату алиментов, а у Мамаева - подозреваемый в краже. В помещениях есть телевизоры и холодильники.

Юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова уверена, что в изоляторе футболисты станут для всех источником дохода. Как для арестантов, так и для сотрудников и адвокатов.

Арестанты помимо получения денег могут через Кокорина и Мамаева пытаться решать свои проблемы. "Сломаются — будут их «доить» (настойчиво просить перевести денег на карты родственников — мам, пап, жен, на счет тюремного магазина и так далее)", - сказала Бирюкова, передает "Комсомольская правда".

По мнению бывшего заключенного, Кокорин и Мамаев могут стать элитой в преступных кругах на зоне – за футбольный талант, известность и отсутствие страха. "В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку, все захотят стать корешами с такими зэками", – цитирует его телеканал "360".