Бывший мэр Петрозаводска скончался, будучи в командировке

Экс-мэр Петрозаводска, руководитель карельского отделения Пенсионного фонда Николай Левин умер в московском аэропорту на 60-м году жизни. Известно, что он находился в командировке.

Причины смерти Левина не сообщаются. В отделении Пенсионного фонда смерть Левина пока не комментируют.

Николай Левин закончил Северо-Западную академию государственной службы. В течение 9 лет с 2000 года он был депутатом ЗакСа Карелии. Потом стал руководителем региона, а в 2013 году занял должность главы регионального Пенсионного фонда.