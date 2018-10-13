Жители Украины против военного наступления на Донбасс

Почти три четверти украинцев не поддерживают активные боевые действия Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали украинские СМИ. Больше половины украинцев считают, что нужны уступки в переговорах для прекращения войны на Донбассе. Одна треть граждан на уступки не согласны. При этом за активные боевые действия выступают только 25,4% опрошенных.

Социологические исследования показали, что 65% граждан Украины за прямые переговоры с руководством России. Таковы результаты социологического опроса. Его проводили накануне.