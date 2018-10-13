На Украине нашли причину отказаться от Донбасса

Официальному Киеву не нужен ни Донецк, ни Луганск. Об этом корреспонденту АН рассказал инсайдер украинской политики. Донбасс Украине совершенно не нужен, особенно в преддверие президентских выборов. Администрация Порошенко оценивает этот регион как зону риска для рейтинга действующего украинского президента. Там поддерживают Россию, и настроены категорически против Порошенко.

Возвращение Донецка и Луганска под юрисдикцию Украины в рамках автономии официальному Киеву крайне невыгодно. Там получат массу проблем. Во-первых, это возвращение сопряжено с нагрузкой на бюджет из-за необходимости финансировать Донбасс. Во-вторых, в Киеве не знают, что делать с воевавшими защитниками Донбасса.

Третья причина: из политической колоды выпадет козырь оснований давления на Россию. Это уже не выгодно Соединенным Штатам в русле внешнеполитических отношений на мировой арене.

Как пояснил инсайдер украинской политики корреспонденту АН, Донбасс сейчас для официального Киева — как украинский флот в Крыму. Он нужен исключительно для того, чтобы выставлять претензии. Реальное возвращение Донбасса официальному Киеву вызовет такую же реакцию, какая была в случае с предложением Украине забрать свой флот из Крыма.

В то же время в администрации Порошенко понимают, что Донбасс не флот. Одним словом российского президента вернуть его в состав Украины не получится. Поэтому там смело оперируют своим видением гражданской войны и требуют от России вернуть Донецк и Луганск. Но сам Донбасс официальному Киеву не нужен.