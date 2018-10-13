День учителя предлагают сделать общенациональным праздником
13 октября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает сделать День учителя, который в нашей стране отмечают 5 октября, общенациональным праздником.
Депутат убежден, что подобное нововведение продемонстрирует высокую значимость и важность работы учителей, поднимет их престиж в обществе и предоставит педагогам социальную поддержку, передает RT.
Сергей Вострецов отметил, что каждый вспоминает свою первую учительницу с теплотой. Он также добавил, что данную категорию людей следует особенно выделить, дать преподавателям больше уважения. По его мнению, в этом случае общая образованность нации будет лишь расширяться.
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