День учителя предлагают сделать общенациональным праздником

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает сделать День учителя, который в нашей стране отмечают 5 октября, общенациональным праздником.

Депутат убежден, что подобное нововведение продемонстрирует высокую значимость и важность работы учителей, поднимет их престиж в обществе и предоставит педагогам социальную поддержку, передает RT.

Сергей Вострецов отметил, что каждый вспоминает свою первую учительницу с теплотой. Он также добавил, что данную категорию людей следует особенно выделить, дать преподавателям больше уважения. По его мнению, в этом случае общая образованность нации будет лишь расширяться.