На Байкале спасатели ищут пропавшую лодку с рыбаками

Из поселка Листвянка Иркутского района в сторону Больших Котов вышла моторная лодка «Обь» с тремя рыбаками на борту. Жители Листвянки и Большой Речки собирались вернуться назад ночью. Однако на связь они так и не вышли.

Сотрудники Посольского поисково-спасательного подразделения проводят осмотр акватории и береговой полосы от села Посольское Иркутской области до города Бабушкин Кабанского района республики Бурятии, как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.