Почему женщины живут дольше мужчин?

Во всем мире женщины живут дольше, чем мужчины. Такое биологическое преимущество возможно связано с их главенствующей ролью в репродукции. Об этом сообщает Le Figaro.

Эстрогены защищают женщин от сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до периода менопаузы, пишет интернет-журнал Мои года.

Также уже несколько лет известно, что у женщин теломеры обычно длиннее, чем у мужчин. Теломеры состоят из специализированной линейной хромосомной ДНК.