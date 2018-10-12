В Москве уничтожили крупнейшую партию санкционных сыров и колбас

В Москве уничтожили крупнейшую партию санкционной еды. Более пяти тонн запрещенного к ввозу в Россию из-за санкций продовольствия обнаружили в столице на складе. По данным Россельхознадзора, там было 72 сорта сыра и 30 сортов колбасы из Европы, а также охлаждённая говядина из США.

Запрещенные продукты уничтожили на специальном полигоне в Московской области: мясные продукты сожгли, молочные — утилизировали механическим способом.

Напомним, в связи с указом президента РФ разработан перечень продуктов, которые из-за санкций нельзя ввозить из стран ЕС, США, Австралии, Норвегии, Канады. В список включены свежее, охлажденное, замороженное мясо крупного рогатого скота и свинину, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мясо соленое, в рассоле, колбаса, молочные продукты, сыры.