Глава Чечни Рамзан Кадыров дружит и с бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и певцом Тимати, он их считает своими Братьями. А артист и спортсмен между собой конфликтовали. Недавно Хабит Нурмагомедовом провел важный бой. Тимати болел, но с победой россиянина не поздравил.

Рамзан Кадыров пригласил к себе Нурмагомедова, устроил для него званный ужин. Чеченский лидер побеседовал со спортсменом и после этого появился пост в Инстаграм.

"...после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто". Кадыров помирил рэпера и спортсмена. "Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах", - рассказал чеченский лидер.

"Главное в нашей жизни - взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине", - рассуждает Кадыров.

По словам Кадырова, Тимати признался ему, "что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией".

"В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название - «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья", - радуеттся примирению друзей Рамзан Кадыров.

Конфликт между Тимати и Нурмагомедовым начался после того, как рэпер Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с "неспокойной обстановкой на местах", а Хабиб прокомментировал: "Невелика потеря".