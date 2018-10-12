Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе «поножовщина» в одной из школ Новосибирска, обнаружение 8 снарядов малокалиберной зенитной установки в Калининградской области, борьба с экстремизмом в Курганской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В психоневрологическом интернате Тверской области подопечных кормили стероидным сыром. Работники Тверской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили фальсифицированный 45% Голландский сыр, который подавали на стол в одном из психоневрологических интернатов региона, сообщает Афанасий-бизнес.

В краевой столице пройдут мероприятия, посвященные Дню города. Праздничная программа, посвященная 278-летию со дня основания города, утверждена в Петропавловске-Камчатском. Мероприятия развернутся 17 октября на нескольких площадках, пишет Полуостров Камчатка. В 11 часов начнется торжественный ритуал возложения цветов к памятнику Витусу Берингу – основателю города. Здесь же свой первый паспорт получат школьники Петропавловска.

Ссора девятиклассников из 202-й новосибирской школы завершилась поножовщиной. Школьники выясняли отношения у раздевалки, как вдруг один из них достал нож и ударил им одноклассника. Об этом пишет НДН.инфо. Следователи изъяли видеозапись с камеры наблюдения, опрашиваются ученики и сотрудники школы.

При обысках у «Свидетелей Иеговы» нашли 2 гранаты и мину. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кировской области, злоумышленники совершали действия, относящиеся к финансированию и обеспечению деятельности данной экстремистской организации. Им удалось собрать со своих последователей в Кирове более 500 тыс. рублей.

В посёлке Островское обнаружено 8 снарядов малокалиберной зенитной установки. В конце января 1945 года на окраине Тапиау ожесточённое сопротивление бойцам Красной армии оказала рота фашистских зенитных пушек Flak-30 и Flak-38. Сдержать натиск гвардейцев не смогли и, судя по найденным снарядам, спешно покинули позиции. Об этом пишет НИА Калининград.

В Курганской области продолжают борьбу с экстремизмом. Так, в 2018 году в Курганской области выявлено 10 преступлений экстремистской направленности, которые были совершены в сети Интернет. Также к 17 материалам был ограничен доступ как к запрещенному контенту, передает Vestiural с ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Тольяттинец заставлял заниматься проституцией 16-летнюю девушку. В декабре 2017 года злоумышленник принудил к занятию проституцией несовершеннолетнюю, а также выложил в социальной сети фотографии интимного содержания потерпевшей, сообщает SamaraToday с ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

В городе Ессентуки появился серийный автовзломщик. Как пишет Ставропольский Репортер с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по СК, мужчина взламывал замки и окна отечественных автомобилей, похищал из них электроинструменты, запчасти, а также другие ценные вещи. Общая сумма причинённого потерпевшим ущерба составила более 60 тысяч рублей.