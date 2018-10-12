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У Ларисы Гузеевой случилось большое горе, умерла мама
12 октября 2018, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
У актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой случилось большое горе, умерла ее мама. Маме актрисы было 86 лет. Гузеева часто рассказывала о своей маме. Альбина Андреевна была школьной учительницей в Оренбургской области. Лариса там выросла.
В последние годы Альбина Андреевна жила в семье знаменитой дочери в Москве. Гузеева необыкновенно трогательно относилась к своему самому родному человеку, заботилась о ней, оберегала. Актриса старалась показать маме мир. Путешествовала вместе с ней в разные страны. А летом в Болгарию на отдых тещу свозил муж Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров.
Альбина Андреевна уговорила Ларису родить дочку и помогала им с мужем Игорем Бухаровым растить Олечку. Когда Гузеева уезжала на гастроли, с Лелей оставалась бабушка. Потерять близкого человека - это самое большое горе.
Лариса Гузеева опубликовала фото мамы и написала: "Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного!"
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В мае у Альбины Адреевны был день рождения. Так к маме обращалась актриса: "Моя родная, бесконечно любимая МАМОЧКА, спасибо за ЖИЗНЬ! Ты моё счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Всё что у меня есть- твоими молитвами".
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