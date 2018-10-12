У Ларисы Гузеевой случилось большое горе, умерла мама

У актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой случилось большое горе, умерла ее мама. Маме актрисы было 86 лет. Гузеева часто рассказывала о своей маме. Альбина Андреевна была школьной учительницей в Оренбургской области. Лариса там выросла.

В последние годы Альбина Андреевна жила в семье знаменитой дочери в Москве. Гузеева необыкновенно трогательно относилась к своему самому родному человеку, заботилась о ней, оберегала. Актриса старалась показать маме мир. Путешествовала вместе с ней в разные страны. А летом в Болгарию на отдых тещу свозил муж Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров.

Альбина Андреевна уговорила Ларису родить дочку и помогала им с мужем Игорем Бухаровым растить Олечку. Когда Гузеева уезжала на гастроли, с Лелей оставалась бабушка. Потерять близкого человека - это самое большое горе.

Лариса Гузеева опубликовала фото мамы и написала: "Ангел мой! Ангел мой! Ангел мой! Моя маленькая! Моя родная! Моя единственная! Царствия тебе Небесного!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)12 Окт 2018 в 11:20 PDT

В мае у Альбины Адреевны был день рождения. Так к маме обращалась актриса: "Моя родная, бесконечно любимая МАМОЧКА, спасибо за ЖИЗНЬ! Ты моё счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Всё что у меня есть- твоими молитвами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)22 Май 2018 в 2:31 PDT

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