Система аварийного спасения отделила космический корабль с членами экипажа - Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом и спасла их от неуправляемого полета ракеты. Вот и прилетели!

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли объяснил спасение космонавтом тем, что "неотделение бокового блока первой ступени и "удар" по центральному блоку второй ступени ракеты "Союз-ФГ" привели к потере ориентации связки второй и третьей ступеней с кораблем".

По данным эксперта, система управления носителя не успела за расчетное время парировать запредельные отклонения, поэтому автоматика систем аварийного спасения включила две пары двигателей ПД860М в головном обтекателе безо всякого участия экипажа". Эти двигатели отсоединили бытовой отсек и спускаемый аппарат от ракеты и перевели их на баллистический спуск.

Аварийный сигнал на включение двигателей и увод корабля был выдан по сигналам датчиков угловых скоростей при отклонении направления полета ракеты от программных значений.

Сегодня утром экипаж космического корабля "Союз МС-10" прибыл с космодрома Байконур в Москву. Самолёт Ту-134 с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский. Российский космонавт и американский астронавт чувствуют себя нормально.

В Казахстане обнаружены части ступней ракеты-носителя. По сведениям "Роскосмоса", в воскресенье, 14 октября на самарское предприятие РКЦ "Прогресс" (производитель ракет-носителей семейства «Союз») будут доставлены части всех ступеней "Союза-ФГ", потерпевшего аварию во время пуска в четверг, 11 октября.

В начале следующей недели на самарском предприятии приступит к работе комиссия по летным испытаниям, которая изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя для формирования дальнейшего заключения.

Роскосмос планирует ускорить подготовку новой ракеты-носителя с тем, чтобы как можно скорее принять решение по графику дальнейших пусков. Решение о графике будет принято сразу после того, как будет дано разрешение на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства.