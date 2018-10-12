В Москве суд наказал певицу, перекрывшую МКАД для съёмок клипа

В Москве суд наказал певицу, перекрывшую Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) для съёмок клипа.

Из-за перекрытия движения по МКАД несколько автомобилей "скорой помощи" застряли в пробке и опаздывали на вызов. На МКАД "скорые" попали в пробку из-за съемок клипа молодой певицы

В сети ругали за этот поступок певицу Оксану Яковлеву. Суд признал Яковлеву виновной по ст. 20.2.2 КоАП России ("Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка"). "Звезде" был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обращался в правоохранительные органы после того, как на МКАД было частично перекрыто движение из-за съёмок клипа певицы.

Яковлева, известная как Yaxana, была задержана правоохранительными органами. Сотрудники ГИБДД остановили машину девушки, когда она ехала на интервью, и доставили в отделение полиции.