В Москве суд наказал певицу, перекрывшую МКАД для съёмок клипа
12 октября 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве суд наказал певицу, перекрывшую Московскую кольцевую автодорогу (МКАД) для съёмок клипа.
Из-за перекрытия движения по МКАД несколько автомобилей "скорой помощи" застряли в пробке и опаздывали на вызов.
В сети ругали за этот поступок певицу Оксану Яковлеву. Суд признал Яковлеву виновной по ст. 20.2.2 КоАП России ("Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка"). "Звезде" был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обращался в правоохранительные органы после того, как на МКАД было частично перекрыто движение из-за съёмок клипа певицы.
Яковлева, известная как Yaxana, была задержана правоохранительными органами. Сотрудники ГИБДД остановили машину девушки, когда она ехала на интервью, и доставили в отделение полиции.
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