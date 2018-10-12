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Выживаемость взрослых в России как в Афганистане и Папуа — Новой Гвинее
12 октября 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
В рейтинге Всемирного банка «Индекс человеческого капитала» Россия оказалась почти на одной ступени с африканскими странами по выживаемости взрослых . Эксперты Всемирного банка изучили данные по разным странам мира за 2017 год и подсчитали показатель выживаемости их взрослых жителей (определили диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться человек при существующих в стране условиях).
Согласно этому рейтингу, в России только 78 % 15-летних граждан доживают до 60 лет. Аналогичные цифры были получены в отношении развивающихся стран: Судана, Йемена, Афганистана, Папуа — Новой Гвинеи и Коморских островов. На один процент лучше показатели у Танзании, Монголии, Кении, Эфиопии, Мадагаскара и Ботсваны, - сообщает Лента.ру.
Россия заняла 122-е место из 157 в по уровню выживаемости взрослых и оказалась на одной ступени с африканскими странами.
В общем рейтинге Россия заняла 34 место за счет высоких показателей по остальным пунктам. Показатель выживаемости детей до пяти лет в стране – 99 из 100, длительность обучения – 13,8 года, хорошие результаты экзаменов.
Индекс человеческого капитала учитывает уровень производительности труда молодых людей и включает пять показателей: вероятность выживания детей до пяти лет, ожидаемая продолжительность обучения детей в школе, оценки по единому экзамену, выживаемость взрослого населения, процент детей, не имеющих задержек в развитии.
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