Почему профессия специалиста по закупкам становится все более конкурентной?

Профессия специалиста по закупкам с каждым днем становится все более популярной. На открытой встрече представители контрактных служб столицы обсудили, как цифровизация и текущая ситуация, связанная с большим количеством изменений законодательства о закупках, повлияет на перспективы профессии.

Так, руководитель пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова, считает, что кадровый рынок специалистов контрактной службы Москвы – один из самых высоко конкурентных. Об этом сообщает НСН.

«В современных условиях столичный рынок закупок активно развивается и требует серьезных компетенций, поэтому специалисты по закупкам чрезвычайно востребованы. Это касается и госучреждений, и коммерческих структур. В настоящее время на сайте одного из крупных кадровых агентств опубликовано около 3 тысяч резюме соискателей, при этом вакантных мест на должность «менеджер по закупкам» - около 600», - высказал свое мнение представитель департамента.