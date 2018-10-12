В мессенджере WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость

В мессенджере WhatsApp обнаружена серьезная проблема. Представители WhatsApp подтвердили, что в мессенджере выявлена опасная уязвимость, через которую хакеры могут захватить приложение и учетную запись пользователя, сообщил портал Gizmodo.

Специалисты уточнили, что угрозе атаки подвержены устройства и на базе Android, и iOS-девайсы.

Уязвимость в системе безопасности была обнаружена в конце августа специалистом по безопасности Google, и к концу сентября проблема была решена. Представители компании утверждают, что доказательств использования подобной системы взлома нет.В версию для iOS изменения были внесены 3 октября.

Однако в старых версиях мессенджера WhatsApp угроза взлома остается. Необходимо обновить приложение.