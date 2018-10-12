На Украине проболтались о планах лишить Россию банковских переводов

Стало известно о намерениях Запада отрезать Российскую Федерацию от системы swift-переводов. Россию могут лишить возможности межбанковских финансовых каналов связи SWIFT корреспонденту АН сообщил инсайдер украинской политики. Ему об этом стало известно от представителей украинского банковского сообщества. По их словам, это может произойти уже скоро.

Планы лишить Россию возможности использовать систему swift-переводов есть у финансистов Запада. Система используется для совершения платежей между финансовыми институтами.

Россия использует swiftв своих расчетах. Санкционные риски стали поводом для страховки от возможного отключения от международной межбанковской платежной системы. Сейчас Банк России уже нашел замену системе SWIFT во внутрироссийском сегменте.

Официального подтверждения слухам скорого отключения России от SWIFT получить не удалось. Возможно, представители украинского банковского сообщества лишь процитировали старую новость о призыве Евросоюза к новым ограничительным мерам. Среди прочих требований там было и отключение РФ от системы SWIFT.