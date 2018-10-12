Нарколог объяснил, почему пиво невозможно употреблять в малых дозах

Как сообщают "Известия", немецкие ученые обнаружили полезные свойства пива. Исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга выяснили, что вещества, которые содержатся в хмеле, помогают худеть, предотвращать ожирение и повреждение печени, убивают раковые клетки.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун полагает, что нет повода не доверять выводам немецких ученых. Об этом пишет НСН.

«Известно, что пиво содержит и витамины группы B, и воду, а мы на 90% из воды состоим, поэтому заведомо и то, и то было понятно, что в пиве есть какие-то полезные вещества. Но наличие в нем алкоголя нивелирует всю полезность, потому что к алкоголю возникает привыкание, пивной алкоголизм. Все полезные дополнительные свойства, которые выявлены, ничтожны по сравнению с тем вредом, который принесет пиво человеку, регулярно его употребляющему», — рассказал нарколог.