Саратовскому министру оперативно нашли замену

Уволенной министру труда, занятости и миграции Саратовской области Наталье Соколовой оперативно нашли замену. Ее обязанности главы ведомства будет исполнять Наталья Жуковская, первый замминистра. Саратовский министр заявила, что можно легко прожить на 3,5 тысячи рублей

12 октября Наталью Соколову уволили с должности министра после того, как она публично пыталась доказать, что в месяц суммы 3500 рублей вполне достаточно, чтобы прожить обычному жителю региона - пенсионеру.

3500 рублей в месяц - это примерно 116 рублей в день. Соколова поспорила с депутатом областной думы Николаем Бондаренко, доказывая, что три тысячи 500 рублей в месяц достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Но сама министр отказалась попробовать пожить на эту сумму, объяснив, что у нее другой "статус".

В Саратовской облдуме чиновники обсуждали законопроект о повышении прожиточного минимума пенсионера. Министр предложила повысить его на 288 рублей, депутаты — на 500 рублей. Бондаренко считает, что на 3,5 тысячи рублей можно покупать только макароны и хлеб. Соколова уверяла, что она бы выжила. Но "статус" не позволил попробовать.

В настоящее время в Саратовской области прожиточный минимум составляет 7,2 тысяч рублей для пенсионера и 9,3 тысячи рублей для трудоспособного населения. По итогам сентября, ​минимальный набор продуктов обходится жителю Саратовской области в 3,2 тысячи рублей.