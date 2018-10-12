Саратовскому министру оперативно нашли замену
12 октября 2018, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]
Уволенной министру труда, занятости и миграции Саратовской области Наталье Соколовой оперативно нашли замену. Ее обязанности главы ведомства будет исполнять Наталья Жуковская, первый замминистра.
12 октября Наталью Соколову уволили с должности министра после того, как она публично пыталась доказать, что в месяц суммы 3500 рублей вполне достаточно, чтобы прожить обычному жителю региона - пенсионеру.
3500 рублей в месяц - это примерно 116 рублей в день. Соколова поспорила с депутатом областной думы Николаем Бондаренко, доказывая, что три тысячи 500 рублей в месяц достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Но сама министр отказалась попробовать пожить на эту сумму, объяснив, что у нее другой "статус".
В Саратовской облдуме чиновники обсуждали законопроект о повышении прожиточного минимума пенсионера. Министр предложила повысить его на 288 рублей, депутаты — на 500 рублей. Бондаренко считает, что на 3,5 тысячи рублей можно покупать только макароны и хлеб. Соколова уверяла, что она бы выжила. Но "статус" не позволил попробовать.
В настоящее время в Саратовской области прожиточный минимум составляет 7,2 тысяч рублей для пенсионера и 9,3 тысячи рублей для трудоспособного населения. По итогам сентября, минимальный набор продуктов обходится жителю Саратовской области в 3,2 тысячи рублей.
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