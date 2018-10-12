Захарова высказалась о ситуации с автокефалией церкви на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе визита на Крымский полуостров встретилась с севастопольскими студентами и прокомментировала ситуацию с получением автокефалии украинской церковью.

«Это еще один нож в истекающее тело Украины. Еще один повод для разделения людей по принципу «свой – чужой». Эта разделительная линия будет проходить не по внешнему периметру Украины, а по внутреннему его существу», - описала ситуацию представитель российского внешнедипломатического ведомства.

Мария Захарова также высказала мнение, что попытки государства моделировать внутреннюю религиозную жизнь страны противоречат курсу развития ценностей, утвержденных в Европе. «Что мы наблюдаем сейчас в вопросе религиозных свобод на Украине? Это грубейшее вмешательство политиков в жизнь паствы, в церковную жизнь», - цитирует Захарову «Новый Севастополь».