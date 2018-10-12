Космический пилотируемый корабль "Союз МС-10" совершил аварийное приземление в Казахстане, на территории республики завершились поиски обломков "Союза". Официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Казахстан Нурсултан Нурахметов сообщил, что все ступени обнаружены в Карагандинской области". Поиски вела российская база номер один, дислоцирующаяся в Жезказгане. Вот и прилетели!

Как уточнили в казахстанском ведомстве, первую, вторую и третью ступени, двигательную установку системы аварийного спасения обнаружили в 40 километрах от села Талап Улытауского района. На территории падения фрагментов ракеты-носителя наличия степных или лесных пожаров, жертв и разрушений не обнаружено, - передает РИА Новости со ссылкой на ЧС МВД республики.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с членами экипажа россиянином Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По данным "Роскосмоса", космонавт и астронавт чувствуют себя нормально. Сегодня, 12 октября, они вернулись с "Байконура" в Москву. "Самолёт Ту-134 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский", - сообщается на сайте госкорпорации.







