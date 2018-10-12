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Как космонавты переживают неудачные полеты?
12 октября 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
При запуске корабля «Союз МС-10», который направлялся к МКС, произошла авария. У ракеты-носителя отключились двигатели второй ступени. В итоге спускаемый аппарат экстренно приземлился в Казахстане. Об этом сообщает "Интерфакс".
Командир экипажа Алексей Овчинин рассказал подробности произошедшего, пишет информационно - аналитический портал mir24.tv.
"Прежде всего, мне удалось пообщаться с ним в очень необычное, важное время. Это было время предполетной подготовки. Весной я делал материал ко Дню космонавтики и, соответственно, где-то в конце марта – начале апреля у нас состоялась беседа. Я помню его грустные глаза. Конечно, я у него спросил, будет ли у него третий полет. И вот в ответ я увидел очень грустные глаза. Космонавты – психологически стойкие люди, но глаза его выдали", - уточнил Овчинин про космонавта.
Также, как передает НСН, главный редактор Avia.ru, Роман Гусаров рассказал, какие убытки понесли авиакомпании России в 2018 году.
«Я предлагаю России пойти по пути не карательных мер, направленных на авиакомпании, а по пути защиты интересов пассажиров – для «переворачивания» такого негативного явления, как овербукинг в позитивное. А если мы будем и дальше карать и запрещать, то это ничем хорошим и для отрасли, и для пассажиров не закончится. Вчера мы опубликовали доклад, согласно которому авиакомпании России за первое полугодие понесли колоссальные убытки в 40 миллиардов рублей», - отметил Роман Гусаров.
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