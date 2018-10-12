Эксперт объяснил, что даст переход на электронные паспорта

Как ранее сообщалось, в России планируется начать с 2021 года замену паспортов граждан на электронные.

Как это отразится на экономике рассказал глава Содружества профессионалов финансового рынка Алексей Мамонтов.

Так, переход на электронные паспорта в России оценивается почти в 114 с половиной миллиардов рублей. Об этом сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

"Я предполагаю, что прежде всего это затраты на техническую реализацию проекта. Это подготовка программного обеспечения, создание базы данных, защита информации, размещение в дата-центрах. Это все довольно серьезные затраты. Более, того, эти затраты, как правило, условны, потому что одна и та же статья расходов может выглядеть по цифрам иначе у одного и другого провайдера. Пусть оценят эксперты. Наверняка при реализации этого проекта будет экспертиза", - объяснил эксперт смысл больших затрат.