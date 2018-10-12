Кому служат футурологи со своими предсказаниями будущего?

К 2100 году мы сможем добиться не только цифрового, но и биологического бессмертия. Мы сможем возродить исчезнувших существ, которые были на Земле десятки тысяч лет назад. У нас уже есть геном мамонта и неандертальца. Это прогноз американского физика-теоретика Митио Каку на Петербургском экономическом форуме летом 2018 года.



В зале никто не свистел. Если бы Митио Каку был шарлатан, разве пустили бы его на такое мероприятие? О нём пишут как об известном квантовом физике и популяризаторе науки. Он рассказывает, что в онкологии уже используются наножучки – маленькие роботы, которые могут найти в крови одну раковую клетку из миллиарда. Эта технология называется жидкой биопсией, и Каку обещает, что ею можно будет воспользоваться на коммерческой основе до конца 2018 года! К 2030 г. есть основания надеяться на существенное снижение смертности от рака, а к 2050 г. страшная болезнь практически не будет касаться людей моложе 80 лет. Лет через 10–20 ведущие футурологи обещают прорыв в

области управляемого термоядерного синтеза. В результате получения тяжёлых ядер элементов образуется огромное количество дешёвой энергии, и нефть с газом станут ненужными.



Разросшееся до 11 миллиардов особей человечество сможет прокормиться разве что созданием огромных морских ферм, где будет выращиваться дешёвая еда. За ней даже не нужно будет идти в магазин: кликаете на компьютере блюдо – и переработанные особым способом водоросли и морепродукты «распечатываются» на 3D‑принтере в виде пищевого субстрата.



Важно понять, почему футурологи столь востребованы и каких прогнозов от них ждут. Футурология в бизнесе не столько предсказывает события, сколько создаёт сценарии. Особого сорта футурологи ценны, когда формируется корпорация лоббистов, политтехнологов и всевозможных «решал», чтобы обозначить угрозу государству и выбить средства на её устранение. Но люди, судя по опросам, всё равно верят предсказаниям будущего.



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