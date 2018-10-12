Как на Украине за мысли угрожают

Первая угроза, которую я получил - от бывшего одноклассника, с которым мы не виделись с 10 класса гимназии. Тем большим тогда было мое удивление. Ведь даже в школьные годы мы особо не общались.

Он письменно уличил меня в предательстве неких идеалов революции (смел критиковать майдан). Также обвинял в отсутствии "общего желания" идти в Европу и вообще указывал на моральную совковость. "Как тебе не стыдно, ведь росли вместе! Убил бы!", - в сердцах писал мне тогда Н, очевидно, остро переживая постмайданные события.

Впрочем, до убийства не дошло. Я пригрозил ему тогда пакостной статейкой о неких малопривлекательных моментах его школьности (каким-то чудным образом я их запомнил). После чего мы дружно обменялись черными списками. Само собой, статьи я бы писать не стал.Но расстроить ненадолго ему меня тогда удалось. Ведь действительно - мы росли вместе. И я даже не подозревал, что в нем, да и в других тоже, взращивалось тогда то самое: чужое и непонятное. Мой бывший класс состоял из русскоязычных ребят, что для современного Киева - немыслимо. Большинство из нас воспитывались в традиционных постсоветских (не в негативном смысле) семьях. Откуда же такой радикализм, такая ненависть?

Другой памятный случай я описывал в газете "Взгляд", в статье "Коллективная травля". В те дни - прямо по горячим следам.

"Совсем недавно я получил письмо от одного курсанта из военного училища имени Богуна.

В письме я прочел следующие строчки: «Буду резать всех вас, пророссийские предатели. И это не шутка! Я ненавижу люто вас – всех тех, кто поддерживает курс поработителей моей земли».

Подобные письма отнюдь не редкость. Время от времени у нас их получают практически все, кто смеет писать, говорить и думать на языке «антимайдана». Молодой человек имени не скрывал. Разумеется, мне стало любопытно. Я навел некоторые справки. На страничке в социальной сети была выложена подлинная история его «трансформации»..."

Тот парнишка исходил злобой. В сообщениях выпытывал мой адрес проживания и убеждал меня в том, что в итоге "система просто покалечит таких, как ты". Спустя несколько лет, могу сказать, что его прогнозы, к счастью, не оправдались. "Система" обретает с каждым новым антиконституционным, "северокорейским" распоряжением только больше недоброжелателей. И этот факт ей крепости не добавляет.

В итоге я даже написал ему адрес. Адрес больницы Павлова на Фрунзе. Судя по всему, Киев знал он плоховато, ибо поверил на слово. Явился или нет по адресу - данных, увы, не имею. Но было бы интересно узнать.

Последний запомнившийся мне раз, когда довелось принимать агрессивные сообщения, - реакция на мою статью на KM.RU, где я осмелился - о боже! - критиковать футболиста Романа Зозулю, а заодно и президента ФФУ.

Напомним, что Зозуля, прибыв в расположение нового испанского клуба "Райо Валекано", сразу после знакомства с новыми партнерами сделал селфи в раздевалке, которое позже появилось в социальных сетях. Правда, вместо футболки новой команды футболист решил позировать на фоне шарфа с изображением Степана...

Меня начал буквенно "шатать" некий представитель фанатского корпуса. "Рвать" последними прилагательными за "звезду украинского футбола", за министра Павелко и, очевидно, за Степана... Само собой, подобная статья в украинских СМИ появиться бы не могла ни при каких обстоятельствах. Иначе издательство на следующий же день пришли бы жечь "активисты", защищающие информационное пространство от "сепарских рассуждений врагов нации".

То ли еще будет..