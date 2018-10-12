Большая репутация складывается из небольших шагов

Новые услуги не обязательно изобретать или копировать у другой компании. Иногда достаточно лишь внимательно выслушать клиента и понять его потребности и запросы.

Список услуг транспортной компании «Байкал Сервис» пополняется практически ежемесячно. И не всегда они вносятся в прейскурант. Например, погрузочно-разгрузочные работы небольших грузов, начиная с августа, компания производит бесплатно. А с началом осени, с сентября, учитывая предыдущие пожелания клиентов, введена новая услуга – «Паллетный борт». Воспользоваться ею могут все те, кто намерен отправить хрупкий, небольшой и нестандартный груз.

— Такая упаковка – альтернатива деревянной обрешётки, которая выполняется, как правило, для каждого отдельного груза, — рассказал директор «Байкал Сервис Волгоград» Игорь Платонов. — Один паллетный борт вмещает сразу несколько сборных грузов разных клиентов. Такой деревянный контейнер легко собирается и разбирается. Высота борта регулируется под конкретный груз. Надежную перевозку обеспечивает фиксация стреппинг-лентой. Для дополнительной защиты можно использовать пломбу, стрейч-плёнку или пузырчатую плёнку.

Подойдет паллетный борт для тех, кто намерен отправить бытовую технику, оргтехнику, оптику и фотоаппаратуру, медицинские приборы и другие хрупкие предметы, на упаковке которых раньше делали пометку: «Не кантовать!». Впрочем, бережную перевозку компания обеспечивает всем грузам.