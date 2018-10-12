Украинские эксперты озвучили причины «скорого разрушения Крымского моста»

Крымский мост, соединивший полуостров с континентальной частью Российской Федерации, в скором времени разрушится. Такой точки зрения придерживаются киевские эксперты, которых процитировали отечественные СМИ.

Как пишет сайт dni.ru, руководитель одного из украинских исследовательских учреждений Александр Сергиенко заявил, что угрозу для моста представляет тектонический разлом в районе Керченского пролива. По мнению Василия Кваши, бывшего замглавы министерства Украины по чрезвычайным ситуациям, сооружение не выдержит высоких нагрузок, связанных с движением транспорта, и воздействия штормов.

Ранее сегодня сообщалось, что в российском парламенте прокомментировали призывы Киева наказывать за использование Крымского моста.