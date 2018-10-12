В Совфеде оценили слова саратовского министра о прожиточном минимуме

В Совете Федерации оценили сегодня слова министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что для нормальной жизни 3,5 тысячи рублей в месяц вполне достаточно.

Сенатор от Саратовской области, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ Людмила Бокова заявила, что подобные высказывания являются неэтичными. По мнению политика, слова министра демонстрируют неуважение к депутатам, выступающим за интересы незащищенных категорий граждан, которые ждут помощи и улучшения своего материального положения.

Бокова заметила, что с бюджетом в регионе действительно непростая ситуация, однако доводить ее до абсурда нельзя. Сенатор убеждена, что заявление Соколовой лишь показывает ее непрофессионализм, передает РИА "Новости".