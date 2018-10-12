В пятницу, 12 октября, в Екатеринбурге выпал первый снег, однако горожане оказались не готовы к "такому повороту". Согласно последней информации, небольшой снегопад начался с раннего утра.

Днем, как сообщают очевидцы, с неба начала сыпаться обильная снежная крупа, которая покрыла автомобили, газоны, деревья и крыши домов. Как отмечает РИА "Новости", позже в Екатеринбурге выглянуло солнце, вследствие чего снег практически сразу растаял.

Жители города делятся фотографиями первых снегопадов в социальных сетях и признаются, что не подготовились к такому резкому изменению погоды.