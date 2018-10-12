В Екатеринбурге выпал первый снег, но горожане не готовы к "такому повороту"
12 октября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 12 октября, в Екатеринбурге выпал первый снег, однако горожане оказались не готовы к "такому повороту". Согласно последней информации, небольшой снегопад начался с раннего утра.
Днем, как сообщают очевидцы, с неба начала сыпаться обильная снежная крупа, которая покрыла автомобили, газоны, деревья и крыши домов. Как отмечает РИА "Новости", позже в Екатеринбурге выглянуло солнце, вследствие чего снег практически сразу растаял.
Жители города делятся фотографиями первых снегопадов в социальных сетях и признаются, что не подготовились к такому резкому изменению погоды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес