Анатолий Литовченко поможет жителям поселка Сухомесово

Нет дорог, освещения и маршруток — с такими бедами жители поселка Сухомесово, который расположен в Ленинском районе Челябинска, обратились к депутату Государственной думы Анатолию Литовченко. Кроме того, поселок практически превращается в болото из-за обводнения расположенного неподалеку озера Смолино.

Как рассказала председатель местного КТОС Фаина Куреннова, власти района регулярно присыпают грязь щебнем, но эта мера носит временный характер. Парламентарий предложил направить для решения этой проблемы грейдер, который разровняет дороги.

- Здесь живут полторы тысячи челябинцев – пенсионеров, родителей с маленькими детьми, школьников, которые вынуждены каждый день проходить испытание бездорожьем, - отметил парламентарий. - А ведь поселок Сухомесово – это не какой-то край земли.

Кроме того, проблему подтопления уже находится в процессе решения — полтора месяца назад стартовала работа насосной станции, которая перекачает воду из Смолино в мелководное Курочкино. Сейчас станция работает в тестовом режиме, однако уже весной начнет качать воду в полную силу. Но эффект уже есть — уровень воды в Курочкино поднялся на 5 сантиметров.

Напомним, что эту идею депутата Госдумы поддержали глава Южного Урала Борис Дубровский и глава Челябинска Евгений Тефтелев. Он поручил направить на эти цеди около 10 миллионов рублей. Кроме того, горадминистрация намерена улучшить транспортное сообщение поселка с городом, а также выделит средства на установку освещения на пяти улицах. Свет появится уже в следующем году.