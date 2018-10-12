Кадыров отправил разгневавшего его чеченца на уборку улиц в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что чеченец, вызвавший его гнев своим недостойным поведением в общественном транспорте Москвы, трудоустроен в Грозном на благоустройстве города. Вызвавший гнев Кадырова чеченец принес извинения

«Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев», - уточнил Кадыров.

По прибытии в Грозный ославившийся на весь рунет молодой чеченец вместе со своими родственниками принял участие в телешоу на местном ТВ, видимо для того, чтобы «страна» хорошенько запомнила своего «героя» в лицо. В эфире телепередачи Турпал Хасиев поведал, что приехал в Москву в поисках работы.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», - сообщил Рамзан Кадыров.

«Любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», - напомнил глава Чеченской республики в своем Телеграме.