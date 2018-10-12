Стало известно, сколько в Москве продлится золотая осень
12 октября 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, сколько в Москве продлится красивая золотая осень. Соответствующей информацией утром в пятницу, 12 октября, поделился главный специалист "Мосприроды" Валентин Волков.
По словам эксперта, уникальные оттенки листьев сохранятся до следующей недели. Как уточняет сегодня РИА "Новости", последними цвет кроны поменяют ивы и тополя, которые постепенно будут желтеть, а затем становиться ярко-оранжевыми, красными и багровыми.
Волков уточнил, что процесс смены оттенка листвы в Москве задержался из-за теплого и влажного сентября. Дело в том, что кроны быстрее желтеют при сухой погоде.
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