Грядущие выборы могут стать причиной уголовного преследования Юлии Тимошенко. Об этом корреспонденту АН рассказал инсайдер украинской политики.

Украинский президент Петр Порошенко хочет баллотироваться на второй срок. Выборы на главный пост официального Киева состоятся в конце марта 2019 года. Несмотря на чудовищную непопулярность в народе, нынешний глава этого государства собирается оставаться на второй срок.

«А у него нет другого выбора», — пояснил корреспонденту "АН" инсайдер украинской политики: «Как только он перестанет быть главой государства, у него тут же отнимут все. Слишком много врагов Порошенко нажил себе на президентском посту».

Сейчас самый большой рейтинг на Украине у Юлии Тимошенко. Она является главной помехой цели Порошенко остаться на посту президента этой страны. И тот планирует устранить главного конкурента при помощи уголовного преследования.

«Ее посадят по прежней схеме», — рассказал корреспонденту "АН" инсайдер: «Поднимут газовые контракты, а потом отправят в камеру».