Бесплатный гроб для экс-губернатора

Обычно уходящих в отставку региональных начальников простой люд провожает тихим незлобивым словом: «Умер Ефим и хрен с ним!». Но в случае, например, с бывшим курским столоначальником Александром Михайловым вышло наоборот. Провожая его либо на покой, либо на новую ответственную работу куряне желали ему, по крайней мере, целых трех лет жизни. Еще бы, накануне прощания с вверенным ему областным населением глубокоуважаемый член КПРФ Александр Николаевич подстелил себе, так сказать, мягкую подушечку в виде «дополнительных гарантиях губернатора Курской области после прекращения полномочий».

В принципе, все как обычно: служебный лимузин под седалище, посещение без всякого пропуска бывшего места работы, обязательная охрана по месту жительства. А то вдруг чернь какая-то прорвется к губернатору-коммунисту и давай претензии высказывать! Нет, шалишь, отвыкло от этого его высокопревосходительство.

Все льготы, понятно, не за собственный счет. Что там доход губернатора, слезы - 3 212 961 рублей и 27 копеек. Ну, машинка, патриотичная «Тойта» и снегоболотоход. Вот только незадача, где охрану ставить. Есть жилой дом в 500 с лишним квадратов, квартира – 80 кв. метров и дачка в 180 тех же квадратных метров. Ах, и гараж-бокс. Видимо, придется сразу четыре полицейских поста выставлять. Ничего, бюджет потянет: дефицит его, областного, родимого, в 2018 году запланирован в 1 млрд. 566 млн. рублей. Миллиард сюда, миллиард туда.

Но самая правильная льгота, которую подписал себе Александр Михайлов, сродни политическому завещанию, мол если умру, надорвавшись на госслужбе в течение трех лет со дня прекращения полномочий, то хоронить меня, дорогие земляки, вам придется из региональной казны. И тут уже миллиардом дефицита не отделаетесь! Одних баянов на поминках на большую сумму порвут. Вот и желают куряне здравия дорогому во всех смыслах бывшему губернатору Александру Михайлову: «проживи ты еще хотя бы три года!».

От редакции. Самым сильным финальным аккордом все-таки стоит признать не заботу о своем последнем пути Александра Михайлова, а прощальные слова бывшей губернаторши Забайкальского края Натальи Ждановой. Она, лукаво прищурив глаз, сказал прямо в камеру: «Я прощаю всех, кому должна!». Это же, сколько надо за два года воеводства долгов набрать, чтобы так удачно «спрыгнуть» с их возврата?!