Синоптики порадовали прогнозом погоды на выходные

Сегодня, в пятницу 12 октября, и до конца недели в столичном регионе будет держаться сухая и теплая погода с переменной облачностью без осадков. Температура будет выше климатической нормы.

Сегодня температура воздуха в столице достигнет отметок +12-14 градусов. Это на 4 – 5 градусов выше климатической нормы для середины октября, напоминают синоптики Росгидрометцентра. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью температура снизится до +6-8 градусов.

В выходные ожидается такая же комфортная погода, обещают метеорологи. Температурные значения днем составят +12-15 градусов, ночью +6-8 выше нуля. Ветер будет дуть западный и северо-западный. Атмосферное давление – 753-755 миллиметров ртутного столба. Синоптики называют такую погоду - «старое бабье лето».