Норкин выгнал из студии Александра Никонова за грубость в адрес своей матери

Телеведущий Андрей Норкин в минувший четверг, 11 октября, выгнал из студии программы "Время покажет" писателя Александра Никонова. По мнению журналиста, литератор неуважительно высказался о его матери.

В рамках передачи обсуждалась система советских Добровольных народных дружин. Никонов счел данную организацию плохой, поскольку граждан заставляли участвовать в ней. Норкин категорически отверг эту мысль и отметил, что именно в ДНД познакомились его родители.

Как сообщает teleprogramma.pro, телеведущий хотел продолжить рассказ, однако писатель прервал его словами: "Да и мать вашу загнали, наверное, туда". По мнению Андрея Норкина, эта фраза прозвучала крайне грубо, однако Александр Никонов так и не извинился. Именно за это он и был выставлен из студии.