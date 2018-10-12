Норкин выгнал из студии Александра Никонова за грубость в адрес своей матери
12 октября 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Андрей Норкин в минувший четверг, 11 октября, выгнал из студии программы "Время покажет" писателя Александра Никонова. По мнению журналиста, литератор неуважительно высказался о его матери.
В рамках передачи обсуждалась система советских Добровольных народных дружин. Никонов счел данную организацию плохой, поскольку граждан заставляли участвовать в ней. Норкин категорически отверг эту мысль и отметил, что именно в ДНД познакомились его родители.
Как сообщает teleprogramma.pro, телеведущий хотел продолжить рассказ, однако писатель прервал его словами: "Да и мать вашу загнали, наверное, туда". По мнению Андрея Норкина, эта фраза прозвучала крайне грубо, однако Александр Никонов так и не извинился. Именно за это он и был выставлен из студии.
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