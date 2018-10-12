Саратовский министр заявила, что можно легко прожить на 3,5 тысячи рублей

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова 10 октября после заседания думской рабочей группы заявила, что каждый может нормально жить на прожиточный минимум в размере 3,5 тыс. руб.

В рамках обсуждений 10 октября Соколова порекомендовала увеличить прожиточный минимум для граждан пенсионного возраста на 288 рублей, а не на 500, как предлагали народные избранники. Политик после заседания продолжила спор с депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко, который посоветовал ей самой пожить на 3,5 тыс. руб. Как уточняет kp.ru, Наталья Соколова подчеркнула, что статус не позволяет ей существовать на такую сумму, но заметила, что способна составить меню для полноценного питания на прожиточный минимум.

Бондаренко в свою очередь отметил, что на эти деньги можно купить лишь хлеб и макароны, что неминуемо нанесет вред здоровью. Министр, как утверждает местное издание "Общественное мнение", парировала, что пошла бы искать работу, пожив месяц на 3,5 тыс. но при этом снова добавила, что могла бы прекрасно прожить даже с таким бюджетом.