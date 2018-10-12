Центру «Олеся» вручили сертификат на 1,5 млн рублей

Крупный бизнес и социальная ответственность – понятия неразделимые. Об этом помнит банк ВТБ, который известен своей социальной направленностью и богатой корпоративной культурой.

11 октября в Новосибирске прошла акция благотворительной программы банка «Мир без слез», в рамках которой реабилитационному центру департамента по социальной политике «Олеся» вручили сертификат на сумму 1,5 млн рублей.

На полученные деньги центр сможет приобрести комплекс биологической обратной связи (БОС) для коррекции психоэмоционального состояния, тренажер с БОС для восстановления координации и баланса «Баланс-Мастер», комплекс для кинезотерапии и динамический вертикализатор Активал AV-1.

В Новосибирске программу реализуют в четвертый раз, однако, если ранее деньги жертвовали больницам, то реабилитационный центр получит их впервые.

Как отметил вице-президент ВТБ банка Александр Ерофеев, сейчас в программе принимают участие 20 городов, а общая сумма финансирования составляет 40 млн рулей. Но со следующего года сумма увеличится в два раза.