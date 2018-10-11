Эксперт - доктор исторических наук, профессор Роман Силантьев прокомментировал постановление Константинопольского синода подтвердить уже принятое решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской церкви и снятие Вселенским патриархатом анафемы с глав двух украинских церквей - предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария. Константинополь снял анафему с Филарета и Макария, но УПЦ об этом не знает

Филарет сообщил о снятии анафемы с него и с Макария. Эксперт охарактеризовал сегодняшний день как печальный. Он напомнил, что "когда-то у нас был раскол мирового христианства на католическую и православную ветвь, вот и сегодняшнее событие войдёт в историю как день раскола уже православной ветви".

"Прямое вмешательство в дела другой церкви, отмена её постановлений, вторжение на каноническую территорию, снятие анафемы с тех людей, которые её полностью заслужили, — все эти действия ведут к разрушению многовековой системы соглашений", - сказал историк в интервью RT.

Роман Силантьев подчеркнул, что легализация раскольников создаёт проблемы не только Русской православной церкви, поскольку такого рода группы есть и в Греции, и в Румынии, и в Болгарии.

"Раз их можно уравнять в правах с носителями канонического православного христианства, значит, граница сейчас разрушена действиями Константинополя. Любые раскольники могут объявить себя настоящими архиереями или священниками", — отметил эксперт.

Как он полагает, Вселенскому патриархату будет сложно заручиться поддержкой своих действий. Силантьев сказал, что, так как "публично поддержку Константинополю пока никто не оказывает, в отличие от РПЦ, ситуация будет развиваться не в пользу первого". "Может кончиться тем, что переизберут патриарха или признают его душевнобольным", — заключил он.