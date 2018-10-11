Певица, перекрывшая МКАД для съемок клипа, проведет ночь в отделении полиции

Певица Оксана Яковлева, известная как Yaxana, задержана правоохранительными органами за съемки клипа на МКАД. Сотрудники ГИБДД остановили машину девушки, когда она ехала на интервью, и доставили в отделение полиции.

Сейчас Yaxana находится в отделе МВД России по району Ивановское города Москвы и, как сообщил адвокат артистки, выпустят ее только после решения суда. По словам юриста, такие драконовские меры по административному правонарушению обычно не применяются, к тому же девушка беременна и нет никакого смысла держать ее в отделении. Видимо, столь серьезные меры связаны с тем, что история стала слишком резонансной.

Напомним, начинающая певица ради съемок своего клипа перекрыла полосу движения на МКАД. Центр организации дорожного движения сообщил, что действия съемочной группы не были ни с кем согласованы и создали серьезные помехи для движения автомобилистов. Более того, аналитики ЦОДД сообщили, что из-за возникшей пробки задержались несколько бригад "скорой помощи".