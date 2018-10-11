"Вся Россия" объединила медиа

Вся пишущая Россия собралась в Сочи. На курорте прошел традиционный форум журналистов. Его участниками стали почти 1400 представителей медиа со всей страны. Известные федеральные тележурналисты, редактора и корреспонденты районных изданий, маститые эксперты и молодые акулы пера собрались, чтобы обсудить самые актуальные тенденции профессии. Активное участие в мероприятии по традиции приняли и представители газеты «Аргументы недели».

- Форум журналистов «Вся Россия» - формат уникальный. Ни в одной стране мира никогда не собирается на одной площадке столько журналистов. Несмотря на то, что форум является традиционным и проходит 22 год подряд, этот раз был очень волнительным. Мероприятие организовывала новая команда Союза журналистов России. Поменялось место события. В этом году форум прошел в знаменитой гостинице «Жемчужина», которая стоит прямо на набережной Сочи. Мы намеренно пошли на такое соревнование с морем, солнцем, надеясь, что то, что происходит в аудиториях, будет конкурировать с тем, что происходит вне их стен. И мы победили. Для нас огромной радостью было видеть, что аудитории не могли вместить всех желающих попасть на сессии, круглые столы длились дольше, чем запланировано, люди задавали вопросы, журналисты работали, фотографы фотографировали, все втянулись в этот процесс общения, - отметил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

За семь дней форума на его площадке прошло более 100 мероприятий – круглые столы, дискуссии, презентации. Способы доставки, распространение газет, сокращение печатных киосков, переход телевизионных каналов на цифровой формат вещания, снижение популярности печатной прессы – не полный список тем, волновавших участников форума. Огромный интерес вызвали мастер-классы лауреата Государственной премии СССР, космического журналиста Владимира Губарева, политического обозревателя Центрального телевидения СССР Александра Тихомирова, народного артиста России, кинорежиссера Карена Шахназарова, военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. На полях форума журналисты могли пообщаться с почетными гостями – тележурналистами Эрнест Мацкявичюсом и Ольгой Скобеевой, советником Президента по правам человека Михаилом Федотовым, президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, главой Якутии Айсеном Николаевым.

- Уникальность форума журналистов «Вся Россия» состоит в том, что он каждый раз – разный. Меняется страна, меняется журналистика, все это находит отражение и в программе нашего мероприятия. По сравнению с другими годами этот форум стал более рабочий, было очень много практиков. Мы уделили особое внимание «новым» СМИ – социальным сетям, работе журналистов Интернет-изданий. Для подобных обсуждений был выделен самый большой зал, к таким темам тяготела очень много молодых участников форума, - поделился впечатлениями секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов.

Как сделать Интернет-издание популярном, перевести печатную газету в он-лайн, как «подружиться» с поисковыми сетями и когда на смену печатной прессе придут электронные СМИ – все эти вопросы вызвали жаркие обсуждения среди участников форума. Одна из самых актуальных тем – фейковые новости.

- Время диктует скорость подачи информации. Многие стараются выпустить новость на ленты как можно быстрее. Естественно, что в таком случае страдает качество материала, проверка фактов. Сомнительными новостями сегодня «грешат» и западные СМИ и отечественная пресса. Конечно, однозначного решения этого вопроса нет. Участники секции по фейковым новостям пришли к выводу, что для массовой аудитории важна любая пресса, поскольку, с одной стороны, читателям интересны аналитические статьи, с другой многие хотят развлекательного контента. Важно сохранять баланс между уходом в жесткий фейк и приемлемым уровнем интриги, - считает спикер секции по теме фейковых новостей, представитель издания «Аргументы Недели» Игорь Диденко.

Не обошелся форум журналистов и без организационных тем, включая обсуждение профессиональных стандартов. Их попытались создать еще в 2014 году, но как показала практика крайне не удачно. Так, по существующим нормам, телевизионный видеооператор должен уметь пользоваться осциллографом, а ведущий редактор проводить совещания. В общем, должности перепутаны, смешаны, а обязанности распределены непонятным образом. Не учитывают стандарты и актуальных направлений деятельности, например, работу копирайтера или верстальщика. При этом именно благодаря таким «правилам» у контролирующих органов появляется возможность проверять, а значит, и штрафовать редакции, не соблюдающие никому не нужны требования. Поэтому многие руководители региональной прессы вообще не видят необходимости в формировании правил. Ведь учитывая сложное положение районных СМИ, в которых корреспондент становится, и дизайнером, и верстальщиком, и даже водителем – соблюсти какой-то стандарт, попросту, не представляется возможным.

- Стандарты профессии нужны, прежде всего, для тех, кто готовит журналистов. От этого зависит форма обучение и юридическое понятие нашей профессии. Стандарты необходимы для тарифной сетки, потому что сейчас существует ужасная диспропорция. Когда в районных газетах, куда журналист приходит после окончания вуза, он получает - 7000 рублей, это чудовищно. При этом главный редактор зарабатывает 12000 рублей, а уборщице он должен платить 14000, потому что у такой профессии есть стандарт, а у журналистов нет. С формированием стандартов должны работать именно мы, журналисты. Иначе за это возьмется кто-то другой, кто может «наломать дров». Мы активно взаимодействуем с журналистским сообществом, обсуждаем наши шаги, собираем обратную связь. Создание стандартов – процесс длительный, на это понадобится несколько лет, - рассказал Владимир Соловьев.

На сочинском форуме участники получили не только новые знания и впечатления, но и настоящие подарки. Один из них – льготный отдых для акул пера в здравницах курортов. Благодаря подписанному на полях форума соглашению журналисты и члены их семей теперь смогут отдыхать в 32 санаториях Сочи и Анапы со скидкой в 14-20 процентов.

- Реализация программы преференций для членов Союза журналистов России – это наша отдельная гордость. Помимо здравниц, сегодня в нее входят услуги крупного федерального автосервиса, компании мобильной связи Tele-2. В планах – взаимодействие с крупной парфюмерной сетью и ювелирным заводом. До конца года мы также распределим 30-35 миллионов рублей, выделенных Министерством труда, на поддержку региональных изданий, - поделился глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский.

Завершился форум в Сочи – торжественно. По традиции лучшие представители профессии были отмечены наградами и грамотами. Но вскоре представителей прессы вновь ждет важное событие. В середине ноября Союз журналистов России отметит свой вековой юбилей.