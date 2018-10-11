Футболист Александр Кокорин арестован в Москве на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина на два месяца до 8 декабря. Суд удовлетворил ходатайство следствия. Кокорина подозревают в "хулиганстве, совершенном группой лиц". Мамаев признался: "Я вёл себя аморально. Мы сами во всём виноваты"

Следователь указал, что Кокорин "выполнял особо активную роль в ряде преступлений", имеет широкие связи и большие финансовые возможности, его нахождение на свободе может помешать следствию.

Адвокат футболиста Олег Попов просил суд отпустить Кокорина под подписку о невыезде. Защитник футболиста назвал несостоятельным довод о том, что спортсмен может скрыться. Он пытался убедить суд, все, что случилось с ним в тот день - роковое стечение обстоятельств". По словам Попова, в Москве у футболиста есть квартира, здесь у него жена и ребенок, - передает РИА Новости.

Ранее сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте брата футболиста Александра Кокорина Кирилла.

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября стали участниками двух конфликтов с дракой в центре Москвы. Пострадали водитель ведущей Первого канала чиновник Минпромторга Денис Пак. В отношении футболистов возбуждены три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК РФ ("Побои") и одно непосредственно в отношении Кокорина и Мамаева по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство по предварительному сговору"). Оказалось, что в компании с футболистами был брат Кокорина.