Под Чебоксарами самосвал врезался в автобус, много погибших
11 октября 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Чувашии под Чебоксарами в четверг, 11 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли, по разным данным, от восьми до 11 человек. Представители УГИБДД рассказали, что микроавтобус Fiat ехал из Канаша в Москву, и столкнулся с самосвалом.
В пресс-службе администрации главы Чувашии и в медицинских службах региона сообщили об 11 погибших, - сообщает ТАСС.
В пресс-службе УГИБДД по Чувашии в сообщили о восьми погибших, - передает РБК.
Сотрудники ГАИ сообщили, что, по предварительным сведениям, самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором находились восемь человек. На месте аварии работают экстренные службы. Все подробности уточняются.
По уточненной информации РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Светлану Каликову, 11 человек погибли, несколько человек пострадали.
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