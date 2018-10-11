Под Чебоксарами самосвал врезался в автобус, много погибших

В Чувашии под Чебоксарами в четверг, 11 октября, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли, по разным данным, от восьми до 11 человек. Представители УГИБДД рассказали, что микроавтобус Fiat ехал из Канаша в Москву, и столкнулся с самосвалом. На МКАД "скорые" попали в пробку из-за съемок клипа молодой певицы

В пресс-службе администрации главы Чувашии и в медицинских службах региона сообщили об 11 погибших, - сообщает ТАСС.

В пресс-службе УГИБДД по Чувашии в сообщили о восьми погибших, - передает РБК.

Сотрудники ГАИ сообщили, что, по предварительным сведениям, самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором находились восемь человек. На месте аварии работают экстренные службы. Все подробности уточняются.

По уточненной информации РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Светлану Каликову, 11 человек погибли, несколько человек пострадали.