В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить деятельность портала The Insider

В Государственной думе призвали Генеральную прокуратуру проверить деятельность портала The Insider. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в надзорное ведомства с просьбой обратить внимание на деятельность интернет-портала The Insider, - передает RT.

Парламентарий заметил, что ряд публикаций издания подпадают под действие 137 статьи УК России о разглашении персональных данных. "Не так давно на указанных сайтах появилась информация о Петрове и Боширове, включая сканы паспортов. Эти данные опубликовали враждебные русофобские ресурсы. Граждане не скрывают, что сотрудничают с печально известными британским СМИ. Известно также, что команда Bellingcat — основной партнёр "Инсайдера" — аффилирована британскими спецслужбами", - сообщил Сухарев и попросил проверить эту информацию в соответствии с Уголовным кодексом РФ.