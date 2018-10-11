В Госдуме призвали Генпрокуратуру проверить деятельность портала The Insider
11 октября 2018, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Государственной думе призвали Генеральную прокуратуру проверить деятельность портала The Insider. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в надзорное ведомства с просьбой обратить внимание на деятельность интернет-портала The Insider, - передает RT.
Парламентарий заметил, что ряд публикаций издания подпадают под действие 137 статьи УК России о разглашении персональных данных. "Не так давно на указанных сайтах появилась информация о Петрове и Боширове, включая сканы паспортов. Эти данные опубликовали враждебные русофобские ресурсы. Граждане не скрывают, что сотрудничают с печально известными британским СМИ. Известно также, что команда Bellingcat — основной партнёр "Инсайдера" — аффилирована британскими спецслужбами", - сообщил Сухарев и попросил проверить эту информацию в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
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