Павлики Морозовы из Дагестана будут «стучать» за iPhone

Новость о том, что в многонациональной республике объявлен конкурс - кто больше выявит и пришлет на специальный сайт ссылок на экстремистские материалы за солидный подарок - вначале показалась фейком. Но как оказалось конкурс идет уже несколько месяцев. И в Минсвязи Республики Дагестан «АН» подтвердили: «чистая правда». Создан даже специальный обучающий ролик и нарисованы комиксы: как правильно скопировать ссылку, которая показалась экстремистской, как зайти на сайт 112.rdpress.ru, куда вставить криминальную ссылку. Отправил и жди результатов. Кто больше всех выявит врагов народа, тот получит Apple iPhone SE с 32 ГБ памяти (за первое место) и смартфоны Xiaomi Redmi 5 32 Gb и Xiaomi Redmi 4A (за второе и третье). В списке призов значились также гироскутеры.

Как похвастались в министерстве, придумал эту замечательную идею тогда еще замминистра (сейчас целый министр) Сергей Снегирев. Официально о нем известно немного. На сайте биография неактивно. В сети можно найти информацию о том, что г-н Снигирев до призыва в кресло чиновника работал заместителем директора МФЦ Махачкалы, советником министра печати и информатизации Дагестана, возглавлял ГАУ «Дагпечать», являлся советником председателя правительства республики.

Второй учредитель очень своевременного конкурса «айфон за донос» некий базирующийся в Ростове- на-Дону Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму (НЦПТИ). Который должен проанализировать присланный материал, в случае нарушения закона передать в федеральное Министерство информационных технологий РФ, а оттуда его отправят прямо в МВД или ФСБ.

Что такое НЦПТИ выяснить тоже сложно. На главной странице сайта заявлено, что он создан «для решения задач, поставленных Министерством науки и высшего образования РФ». Учредитель этой общественной фактически организации некое загадочное ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика". Которое, в свою очередь, организовало Минобрнауки.

На какие средства существует НЦПТИ – загадка. По данным «АН», одним из его руководителей является человек со знаковой для всего Интернет сообщества фамилией Яровой. По имени отчеству Анатолий Владимирович. Тоже загадочная личность без официальной биографии.

Вот интересно, а кому все-таки вручат айфон? Узнаем ли мы имя этого счастливчика? Или он будет человеком без официальной биографии?