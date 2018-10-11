Актер сериала "Глухарь" Михаил Фатеев найден мертвым в камере СИЗО
11 октября 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Актер сериала "Глухарь" Михаил Фатеев обнаружен мертвым в карантинной камере СИЗО № 3. 44-летний артист был задержан по подозрению в запрещенных действиях по отношению к 14-летнему ребенку.
3 октября Фатеев был арестован Кунцевским судом Москвы. В отношении него возбудили уголовное дело.
По данным Telegram-канал "112", сосед актера по камере сообщил, что спал, когда все произошло. В камере мужчины находились вдвоем. По данным сотрудников СИЗО, показания сокамерника актера подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. По предварительной версии, подозреваемый актер покончил с собой.
Пресс-секретарь столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков подтвердил, что Фатеев покончил жизнь самоубийством, - передает РИА Новости.Против Фатеева было возбуждено дело по статьям "Развратные действия и распространение порнографических материалов".
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